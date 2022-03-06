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Сверло по металлу Сибртех 72275, HSS, 7.5 мм, 1 штука
5.0
2
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу Сибртех 72275, HSS, 7.5 мм, 1 штука
    Арт. 9013327
    5.0
    2
    Сверло по металлу Сибртех 72275, HSS, 7.5 мм, 1 штука

      Сверло по металлу Сибртех 72275, HSS, 7.5 мм, 1 штука

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013327
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по металлу СИБРТЕХ 72275 предназначено для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали, сером чугуне, металлокерамическом сплаве на основе железа, ковком чугуне, цветном металле

        Преимущества

        • Изготовлено из стали марки Р4М4Х2
        • Оснастка имеет цилиндрический хвостовик
        • Работает в правом направлении
        • Угол заточки – 118 градусов
        • Твердость режущих кромок 62–65 HRc