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Сверло по металлу Сибртех 722985, Р4М4Х2, 12 мм
5.0
2
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу Сибртех 722985, Р4М4Х2, 12 мм
    Арт. Х1513243
    5.0
    2
    Сверло по металлу Сибртех 722985, Р4М4Х2, 12 мм
    Сверло по металлу Сибртех 722985, Р4М4Х2, 12 мм
      Сверло по металлу Сибртех 722985, Р4М4Х2, 12 мм
      Сверло по металлу Сибртех 722985, Р4М4Х2, 12 мм

      Сверло по металлу Сибртех 722985, Р4М4Х2, 12 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1513243
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		12
      Ударное
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по металлу СИБРТЕХ 722985 предназначено для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали, сером чугуне, металлокерамическом сплаве на основе железа, ковком чугуне, цветном металле

        Преимущества

        • Изготовлено из стали марки Р4М4Х2
        • Оснастка имеет цилиндрический хвостовик
        • Работает в правом направлении
        • Угол заточки – 118 градусов
        • Твердость режущих кромок 62–65 HRc