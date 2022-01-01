Сверлильно-резьбонарезной станок Flott TB 10 Plus
Арт. jet_17143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|540
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Напряжение сети, В
|230
Flott TB 10 PLUS — настольный станок, который предназначен для сверления стали диаметром до 12 мм и нарезания резьбы до М6. Светодиодная подсветка рабочей зоны и панель управления с OLED технологией делают процесс обработки максимально удобным для оператора. Возможность плавной регулировки позволяет варьировать частоту вращения шпинделя в пределах 60-6000 об/мин.
Преимущества
- Точная регулировка глубины сверления
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Панель управления с OLED-дисплеем
- Плавная регулировка скорости с помощью эргономичной ручки
- Кнопка аварийной остановки в случае сбоя в процессе работы
- Защита от тепловой перегрузки
- В комплектацию входит соединительный кабель Schuko
- Эргономичный дизайн