Сверлильно-резьбонарезной станок Flott TB 10 Plus

Flott TB 10 PLUS — настольный станок, который предназначен для сверления стали диаметром до 12 мм и нарезания резьбы до М6. Светодиодная подсветка рабочей зоны и панель управления с OLED технологией делают процесс обработки максимально удобным для оператора. Возможность плавной регулировки позволяет варьировать частоту вращения шпинделя в пределах 60-6000 об/мин.

Преимущества