Сверлильно-резьбонарезной станок Flott TB 13 Plus mit MK II - предназначен для сверления стали диаметром до 15 мм и нарезания резьбы до М10. Возможность плавной регулировки скорости в пределах 40-4000 об/мин с помощью поворотной ручки, расположенной на станке. Светодиодная подсветка рабочей зоны и панель управления с OLED технологией делают процесс обработки максимально удобным для оператора.

Преимущества