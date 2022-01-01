Сверлильно-резьбонарезной станок Flott TB 13 Plus mit MK II
Арт. jet_17145
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|540
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Напряжение сети, В
|230
Сверлильно-резьбонарезной станок Flott TB 13 Plus mit MK II - предназначен для сверления стали диаметром до 15 мм и нарезания резьбы до М10. Возможность плавной регулировки скорости в пределах 40-4000 об/мин с помощью поворотной ручки, расположенной на станке. Светодиодная подсветка рабочей зоны и панель управления с OLED технологией делают процесс обработки максимально удобным для оператора.
Преимущества
- Возможность нарезания резьбы
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Панель управления с OLED-дисплеем
- Соединительный кабель Shuko входит в базовую комплектацию
- Защита от тепловой перегрузки
- Кнопка аварийной остановки работы станка
- Эргономичная и прочная панель, отделяющая зону сверления
- Соответствие стандарту EN 55011:2016 + A1:2017