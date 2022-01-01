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Сверлильно-резьбонарезной станок Flott TB 13 Plus mit MK II
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Сверлильные станки
    Сверлильно-резьбонарезной станок Flott TB 13 Plus mit MK II
    Арт. jet_17145
    Сверлильно-резьбонарезной станок Flott TB 13 Plus mit MK II
    Сверлильно-резьбонарезной станок Flott TB 13 Plus mit MK II
    Сверлильно-резьбонарезной станок Flott TB 13 Plus mit MK II
    Сверлильно-резьбонарезной станок Flott TB 13 Plus mit MK II
      Сверлильно-резьбонарезной станок Flott TB 13 Plus mit MK II
      Сверлильно-резьбонарезной станок Flott TB 13 Plus mit MK II
      Сверлильно-резьбонарезной станок Flott TB 13 Plus mit MK II
      Сверлильно-резьбонарезной станок Flott TB 13 Plus mit MK II

      Сверлильно-резьбонарезной станок Flott TB 13 Plus mit MK II

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jet_17145

      Характеристики

      Производитель
      		Flott
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		540
      Напряжение сети, В
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Сверлильно-резьбонарезной станок Flott TB 13 Plus mit MK II - предназначен для сверления стали диаметром до 15 мм и нарезания резьбы до М10. Возможность плавной регулировки скорости в пределах 40-4000 об/мин с помощью поворотной ручки, расположенной на станке. Светодиодная подсветка рабочей зоны и панель управления с OLED технологией делают процесс обработки максимально удобным для оператора.

        Преимущества

        • Возможность нарезания резьбы
        • Светодиодная подсветка рабочей зоны
        • Панель управления с OLED-дисплеем
        • Соединительный кабель Shuko входит в базовую комплектацию
        • Защита от тепловой перегрузки
        • Кнопка аварийной остановки работы станка
        • Эргономичная и прочная панель, отделяющая зону сверления
        • Соответствие стандарту EN 55011:2016 + A1:2017