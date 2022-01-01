Сверлильно-резьбонарезной станок Flott TB 18 Plus

Flott TB 18 Plus — станок, который предназначен для сверления стали диаметром до 20 мм и нарезания резьбы до М12. Светодиодная подсветка рабочей зоны и панель управления с OLED технологией делают процесс обработки максимально удобным для оператора. Возможность плавной регулировки позволяет варьировать частоту вращения шпинделя в пределах 30-3000 об/мин.

Преимущества