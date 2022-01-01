Сверлильно-резьбонарезной станок Flott TB 23 Plus

Flott TB 23 Plus R1 — станок, предназначенный для сверления стали диаметром до 25 мм и нарезания резьбы до М16. Возможность плавной регулировки скорости в пределах 20-2000 об/мин с помощью поворотной ручки, расположенной на станке. Светодиодная подсветка рабочей зоны и панель управления с OLED технологией делают процесс обработки максимально удобным для оператора.

Преимущества