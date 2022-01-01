Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сверлильный патрон Jet 1,5-13 мм/В16 под ключ
Найти аналог
Патроны для сверлильных станков
    Сверлильный патрон Jet 1,5-13 мм/В16 под ключ
    Арт. jet_875
    Сверлильный патрон Jet 1,5-13 мм/В16 под ключ
    Сверлильный патрон Jet 1,5-13 мм/В16 под ключ
      Сверлильный патрон Jet 1,5-13 мм/В16 под ключ
      Сверлильный патрон Jet 1,5-13 мм/В16 под ключ

      Сверлильный патрон Jet 1,5-13 мм/В16 под ключ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_875

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		0.329
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверлильный патрон JET 1,5-13 мм представляет собой прецизионную прижимную оснастку для работы на токарном оборудовании компании, выпускаемым компанией JET. Оснастка устанавливается на специальную оправку в заднюю бабку токарного станка.

        Преимущества

        • Конструкция патрона имеет три самоцентрирующихся кулачка, обеспечивающих прочное и надежное крепление режущего инструмента с конической хвостовой частью
        • Патрон рассчитан на установку и зажим режущих инструментов с диаметром хвостовиков 1,5-13 мм
        • В комплекте к патрону идет ключ, с помощью которого осуществляется прижимное действие кулачков