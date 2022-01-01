Сверлильный патрон Jet 1,5-13 мм/В16 под ключ

Преимущества

Конструкция патрона имеет три самоцентрирующихся кулачка, обеспечивающих прочное и надежное крепление режущего инструмента с конической хвостовой частью

Патрон рассчитан на установку и зажим режущих инструментов с диаметром хвостовиков 1,5-13 мм

В комплекте к патрону идет ключ, с помощью которого осуществляется прижимное действие кулачков

Сверлильный патрон JET 1,5-13 мм представляет собой прецизионную прижимную оснастку для работы на токарном оборудовании компании, выпускаемым компанией JET. Оснастка устанавливается на специальную оправку в заднюю бабку токарного станка.