Сверлильный патрон Jet 1,5-13 мм/В16 под ключ
Арт. jet_875
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Вес, кг
|0.329
- Сверлильный патрон JET 1,5-13 мм представляет собой прецизионную прижимную оснастку для работы на токарном оборудовании компании, выпускаемым компанией JET. Оснастка устанавливается на специальную оправку в заднюю бабку токарного станка.
Преимущества
- Конструкция патрона имеет три самоцентрирующихся кулачка, обеспечивающих прочное и надежное крепление режущего инструмента с конической хвостовой частью
- Патрон рассчитан на установку и зажим режущих инструментов с диаметром хвостовиков 1,5-13 мм
- В комплекте к патрону идет ключ, с помощью которого осуществляется прижимное действие кулачков