Сверлильный станок Ставр СС-16/550
Арт. О00000025240
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|550
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Напряжение сети, В
|220
- Сверлильный станок Ставр CC-16/550 стабильно работает от бытовой электросети. Модель используется в металлообрабатывающих мастерских для изготовления отверстий диаметром до 16 мм. 9 вариантов скорости вращения сверла позволяют легко и просто подстраивать станок под работу с конкретным материалом. Длинный сетевой кабель дает возможность устанавливать агрегат на удалении от розетки. Для удобства эксплуатации предусматривается возможность регулирования высоты стола.
Преимущества
- Прочная конструкция. Рабочий стол и основание сверлильного станка выполнены из сверхпрочного чугуна
- Регулируемый рабочий стол. Конструкция позволяет изменять положение сверлильного стола по высоте, а также настраивать угол его наклона
- Защитный кожух. Прозрачный защитный кожух закрывает рабочую зону и предохраняет оператора от вылетающей стружки
- Долгий срок службы
- Качественная сборка