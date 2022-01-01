Сверлильный станок Ставр СС-16/550

Преимущества

Прочная конструкция. Рабочий стол и основание сверлильного станка выполнены из сверхпрочного чугуна

Регулируемый рабочий стол. Конструкция позволяет изменять положение сверлильного стола по высоте, а также настраивать угол его наклона

Защитный кожух. Прозрачный защитный кожух закрывает рабочую зону и предохраняет оператора от вылетающей стружки

Долгий срок службы

Качественная сборка

Сверлильный станок Ставр CC-16/550 стабильно работает от бытовой электросети. Модель используется в металлообрабатывающих мастерских для изготовления отверстий диаметром до 16 мм. 9 вариантов скорости вращения сверла позволяют легко и просто подстраивать станок под работу с конкретным материалом. Длинный сетевой кабель дает возможность устанавливать агрегат на удалении от розетки. Для удобства эксплуатации предусматривается возможность регулирования высоты стола.