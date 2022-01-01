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Сверлильный станок Ставр СС-16/550
Найти аналог
Сверлильные станки
    Сверлильный станок Ставр СС-16/550
    Арт. О00000025240
    Сверлильный станок Ставр СС-16/550
    Сверлильный станок Ставр СС-16/550
    Сверлильный станок Ставр СС-16/550
    Сверлильный станок Ставр СС-16/550
    Сверлильный станок Ставр СС-16/550
    Сверлильный станок Ставр СС-16/550
    Сверлильный станок Ставр СС-16/550
    Сверлильный станок Ставр СС-16/550
    Сверлильный станок Ставр СС-16/550
      Сверлильный станок Ставр СС-16/550
      Сверлильный станок Ставр СС-16/550
      Сверлильный станок Ставр СС-16/550
      Сверлильный станок Ставр СС-16/550
      Сверлильный станок Ставр СС-16/550
      Сверлильный станок Ставр СС-16/550
      Сверлильный станок Ставр СС-16/550
      Сверлильный станок Ставр СС-16/550
      Сверлильный станок Ставр СС-16/550

      Сверлильный станок Ставр СС-16/550

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000025240

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		550
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Сверлильный станок Ставр CC-16/550 стабильно работает от бытовой электросети. Модель используется в металлообрабатывающих мастерских для изготовления отверстий диаметром до 16 мм. 9 вариантов скорости вращения сверла позволяют легко и просто подстраивать станок под работу с конкретным материалом. Длинный сетевой кабель дает возможность устанавливать агрегат на удалении от розетки. Для удобства эксплуатации предусматривается возможность регулирования высоты стола.

        Преимущества

        • Прочная конструкция. Рабочий стол и основание сверлильного станка выполнены из сверхпрочного чугуна
        • Регулируемый рабочий стол. Конструкция позволяет изменять положение сверлильного стола по высоте, а также настраивать угол его наклона
        • Защитный кожух. Прозрачный защитный кожух  закрывает рабочую зону и предохраняет оператора от вылетающей стружки
        • Долгий срок службы
        • Качественная сборка