Сверло винтовое по дереву Лакра 2718201, 8x230 мм

Преимущества

Изготовлено из высококачественной инструментальной стали, прошедшей специальную термическую обработку

Оснащено шестигранным хвостовиком для надежного фиксирования в сверлильном патроне

Сверло винтовое по дереву Лакра 2718201 - применяется для просверливания отверстий в дереве, ДСП, ДВП и иных древесных материалах с любым расположением волокон.