Сверло винтовое по дереву Лакра 2718201, 8x230 мм
Арт. 9013634314
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Количество предметов, шт
|1
|
Диаметр, мм
|8
- Сверло винтовое по дереву Лакра 2718201 - применяется для просверливания отверстий в дереве, ДСП, ДВП и иных древесных материалах с любым расположением волокон.
Преимущества
- Изготовлено из высококачественной инструментальной стали, прошедшей специальную термическую обработку
- Оснащено шестигранным хвостовиком для надежного фиксирования в сверлильном патроне