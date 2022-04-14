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Сверло винтовое по дереву Лакра 2718201, 8x230 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по дереву
    Сверло винтовое по дереву Лакра 2718201, 8x230 мм
    Арт. 9013634314
    5.0
    2
    Сверло винтовое по дереву Лакра 2718201, 8x230 мм

      Сверло винтовое по дереву Лакра 2718201, 8x230 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013634314
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло винтовое по дереву Лакра 2718201 - применяется для просверливания отверстий в дереве, ДСП, ДВП и иных древесных материалах с любым расположением волокон. 

        Преимущества

        • Изготовлено из высококачественной инструментальной стали, прошедшей специальную термическую обработку
        • Оснащено шестигранным хвостовиком для надежного фиксирования в сверлильном патроне