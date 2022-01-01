Сверло алмазное по бетону Diam 310116, 52х450х5х1 1,1/4"

Сверло алмазное Бетон Diam 310116 предназначено для сверлильных машин. Применяется для мокрого сверления отверстий в армированном бетоне, бетоне, строительных блоках, кирпиче. Коронка изготовлена с применением лазерной сварки сегментов. Благодаря специальной форме сегментов DRUM первоначальное засверливание происходит легче. Оснастка отличается высоким ресурсом и производительностью. Высота сегмента - 10 мм.