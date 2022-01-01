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Сверло алмазное по бетону Diam 310116, 52х450х5х1 1,1/4"
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Сверла по бетону
    Сверло алмазное по бетону Diam 310116, 52х450х5х1 1,1/4"
    Арт. 901341

      Сверло алмазное по бетону Diam 310116, 52х450х5х1 1,1/4"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901341

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Удлиненное
      		Нет
      Сверло левого вращения
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло алмазное Бетон Diam 310116 предназначено для сверлильных машин. Применяется для мокрого сверления отверстий в армированном бетоне, бетоне, строительных блоках, кирпиче. Коронка изготовлена с применением лазерной сварки сегментов. Благодаря специальной форме сегментов DRUM первоначальное засверливание происходит легче. Оснастка отличается высоким ресурсом и производительностью. Высота сегмента - 10 мм.