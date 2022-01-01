Сверло алмазное по бетону Diam 310116, 52х450х5х1 1,1/4"
Арт. 901341
Характеристики
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Производитель
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Ударное
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Алмазное
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Удлиненное
|Нет
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Сверло левого вращения
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- Сверло алмазное Бетон Diam 310116 предназначено для сверлильных машин. Применяется для мокрого сверления отверстий в армированном бетоне, бетоне, строительных блоках, кирпиче. Коронка изготовлена с применением лазерной сварки сегментов. Благодаря специальной форме сегментов DRUM первоначальное засверливание происходит легче. Оснастка отличается высоким ресурсом и производительностью. Высота сегмента - 10 мм.