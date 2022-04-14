Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726103, 10x67 мм

Сверло MATRIX 726103 алмазное по керамограниту 10 х 67мм 3-гранный хвостовик. Сверло предназначено для сверления керамогранита, стекла и керамической плитки, обеспечивает точное и чистое отвестие без сколов. Для повышения стойкости сверла, желательно использовать водяное охлаждение

Преимущества