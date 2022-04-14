Cверло алмазное по керамограниту Matrix 726143, 14x67 мм
Арт. 901363280
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|14
- Сверло Matrix 726143 выполнено из высококачественных материалов, которые отличаются высокой прочностью и надежностью эксплуатации. Данная модель широко используется в процессе проведения ремонтных работ и гарантирует эффективное сверление отверстий.
Преимущества
- Обеспечивает точное сверление без сколов
- В комплекте с алмазным кольцевым сверлом идет направляющее сверло, которое облегчает процесс засверливания и предотвращает смещение
- Благодаря 3-х гранному хвостовику сверло не прокручивается в патроне во время работы