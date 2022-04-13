Cверло алмазное по керамограниту Matrix 726303, 30x67 мм

Сверло MATRIX 726303 алмазное по керамограниту 30 х 67мм 3-гранный хвостовик. Сверло предназначено для сверления керамогранита, стекла и керамической плитки, обеспечивает точное и чистое отверстие без сколов. Для повышения стойкости сверла, желательно использовать водяное охлаждение.

Преимущества