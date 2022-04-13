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Cверло алмазное по керамограниту Matrix 726303, 30x67 мм
5.0
1
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Сверла по керамограниту
    Cверло алмазное по керамограниту Matrix 726303, 30x67 мм
    Арт. 901363288
    5.0
    1
    Cверло алмазное по керамограниту Matrix 726303, 30x67 мм
    Cверло алмазное по керамограниту Matrix 726303, 30x67 мм
    Cверло алмазное по керамограниту Matrix 726303, 30x67 мм
      Cверло алмазное по керамограниту Matrix 726303, 30x67 мм
      Cверло алмазное по керамограниту Matrix 726303, 30x67 мм
      Cверло алмазное по керамограниту Matrix 726303, 30x67 мм

      Cверло алмазное по керамограниту Matrix 726303, 30x67 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901363288
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло MATRIX 726303 алмазное по керамограниту 30 х 67мм 3-гранный хвостовик. Сверло предназначено для сверления керамогранита, стекла и керамической плитки, обеспечивает точное и чистое отверстие без сколов. Для повышения стойкости сверла, желательно использовать водяное охлаждение.

        Преимущества

        • Обеспечивает точное сверление без сколов
        • В комплекте с алмазным кольцевым сверлом идет направляющее сверло, которое облегчает процесс засверливания и предотвращает смещение
        • Благодаря 3-х гранному хвостовику сверло не прокручивается в патроне во время работы