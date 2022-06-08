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Сверло алмазное сегментное для мокрого реза по бетону Diam 312017, 140x400x11x1 мм
5.0
2
11 614 ₽
11 615 ₽
Коронки для алмазного бурения
    Сверло алмазное сегментное для мокрого реза по бетону Diam 312017, 140x400x11x1 мм
    Арт. 9016278101
    5.0
    2
    Сверло алмазное сегментное для мокрого реза по бетону Diam 312017, 140x400x11x1 мм
    Сверло алмазное сегментное для мокрого реза по бетону Diam 312017, 140x400x11x1 мм
      Сверло алмазное сегментное для мокрого реза по бетону Diam 312017, 140x400x11x1 мм
      Сверло алмазное сегментное для мокрого реза по бетону Diam 312017, 140x400x11x1 мм

      Сверло алмазное сегментное для мокрого реза по бетону Diam 312017, 140x400x11x1 мм

      • -1 ₽
      11 614 ₽
      11 615 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9016278101
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип сверления
      		мокрое
      Длина, мм
      		400
      Все характеристики
      • -1 ₽
      11 614 ₽
      11 615 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алмазное сегментное сверло DIAM 140x400x1 1/4 UNC 312017 - модель алмазной коронки по бетону диаметром 140 мм широко применяется в строительной индустрии. Технология DPS позволила создать модель коронки, в основе которой лежат турбо-сегменты и лазерная сварка сегмента.  Коронка по бетону отлично справляется при сверлении строительных материалов: бетона, строительных блоков и армированного бетона. Так же модель позволяет в течение работы применять водяное охлаждение. Сегменты специальной формой коронок повышают производительность работы и глубину сверления (400 мм)

        Преимущества

        • Система DPS: изготовлены по новейшей системе DPS
        • Изготовлены с применением лазерной сварки алмазных сегментов к корпусу коронки