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Сверло алмазное сегментное для мокрой резки по бетону Diam 312011, 63x400x6x1,1/4 UNC
5.0
1
4 580 ₽
Коронки для алмазного бурения
    Сверло алмазное сегментное для мокрой резки по бетону Diam 312011, 63x400x6x1,1/4 UNC
    Арт. 901627875
    5.0
    1
    Сверло алмазное сегментное для мокрой резки по бетону Diam 312011, 63x400x6x1,1/4 UNC
    Сверло алмазное сегментное для мокрой резки по бетону Diam 312011, 63x400x6x1,1/4 UNC
      Сверло алмазное сегментное для мокрой резки по бетону Diam 312011, 63x400x6x1,1/4 UNC
      Сверло алмазное сегментное для мокрой резки по бетону Diam 312011, 63x400x6x1,1/4 UNC

      Сверло алмазное сегментное для мокрой резки по бетону Diam 312011, 63x400x6x1,1/4 UNC

      4 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 901627875
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип сверления
      		мокрое
      Длина, мм
      		400
      Все характеристики
      4 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алмазное сегментное сверло DIAM широко применяется в строительной индустрии. Технология DPS позволила создать модель коронки, в основе которой лежат турбо-сегменты и лазерная сварка сегмента. Коронка по бетону отлично справляется при сверлении строительных материалов: бетона, строительных блоков и армированного бетона. Так же модель позволяет в течение работы применять водяное охлаждение. Сегменты специальной формой коронок повышают производительность работы и глубину сверления.

        Преимущества

        • Система DPS: изготовлены по новейшей системе DPS
        • Изготовлены с применением лазерной сварки алмазных сегментов к корпусу коронки