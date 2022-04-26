Алмазное сегментное сверло по железобетону Diam Pro Line 030625, 122x450x1 1/4
Арт. 901627896
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип сверления
|мокрое
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Длина, мм
|450
- Алмазное сегментное сверло DIAM Pro Line 122x450x1 1/4 UNC 030625 - модель алмазного сегментного сверла DIAM Pro Line диаметром 122 мм создана с применением технологии DPS, которая позиционирует алмазы в режущий слой, используя лазерную сварку сегментов. Алмазные гранулы в алмазоносном слое находятся в строгой последовательности, что дает стабильность при работе. Модель DIAM Pro Line позволяет работать с такими твердыми материалами, как строительный блок, бетон или железобетон. Сверла DIAM Pro Line имеют отличая в скорости сверления и используемом ресурсе
Преимущества
- Система DPS: изготовлены по новейшей системе DPS
- Изготовлены с применением лазерной сварки алмазных сегментов к корпусу коронки