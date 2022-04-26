Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Алмазное сегментное сверло по железобетону Diam Pro Line 030625, 122x450x1 1/4
5.0
2
Найти аналог
Коронки для алмазного бурения
    Алмазное сегментное сверло по железобетону Diam Pro Line 030625, 122x450x1 1/4
    Арт. 901627896
    5.0
    2
    Алмазное сегментное сверло по железобетону Diam Pro Line 030625, 122x450x1 1/4

      Алмазное сегментное сверло по железобетону Diam Pro Line 030625, 122x450x1 1/4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901627896
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип сверления
      		мокрое
      Длина, мм
      		450
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алмазное сегментное сверло DIAM Pro Line 122x450x1 1/4 UNC 030625 - модель алмазного сегментного сверла DIAM Pro Line диаметром 122 мм создана с применением технологии DPS, которая позиционирует алмазы в режущий слой, используя лазерную сварку сегментов. Алмазные гранулы в алмазоносном слое находятся в строгой последовательности, что дает стабильность при работе. Модель DIAM Pro Line позволяет работать с такими твердыми материалами, как строительный блок, бетон или железобетон. Сверла DIAM Pro Line имеют отличая в скорости сверления и используемом ресурсе

        Преимущества

        • Система DPS: изготовлены по новейшей системе DPS
        • Изготовлены с применением лазерной сварки алмазных сегментов к корпусу коронки