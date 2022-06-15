Сверло алмазное сегментное по железобетону Diam 030657 САМС Pro Line G2, 62x450 мм; 1 1/4UNC
Арт. О00000006610
Сверло алмазное сегментное по железобетону Diam 030657 САМС Pro Line G2, 62x450 мм; 1 1/4UNC
Арт. О00000006610
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Россия
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Тип сверления
|мокрое
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Длина, мм
|450
- Алмазное сегментное сверло DIAM Pro Line G2 62x450x6x1 1/4 UNC арт. 030657 - профессиональное сегментное алмазное сверло для мокрого сверления произведены по технологии DPS–позиционирования алмазов в режущем слое. Коронка DIAM диаметром 62 мм, нового поколения G2, обладает увеличенной еще на 20% производительностью и высоким ресурсом.
Преимущества
- Система DPS: изготовлены по новейшей системе DPS
- Изготовлены с применением лазерной сварки алмазных сегментов к корпусу коронки