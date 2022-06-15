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Сверло алмазное сегментное по железобетону Diam 030657 САМС Pro Line G2, 62x450 мм; 1 1/4UNC
5.0
2
10 450 ₽
Коронки для алмазного бурения
    Сверло алмазное сегментное по железобетону Diam 030657 САМС Pro Line G2, 62x450 мм; 1 1/4UNC
    Арт. О00000006610
    5.0
    2
    Сверло алмазное сегментное по железобетону Diam 030657 САМС Pro Line G2, 62x450 мм; 1 1/4UNC

      Сверло алмазное сегментное по железобетону Diam 030657 САМС Pro Line G2, 62x450 мм; 1 1/4UNC

      10 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006610
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Россия
      Тип сверления
      		мокрое
      Длина, мм
      		450
      Все характеристики
      10 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алмазное сегментное сверло DIAM Pro Line G2 62x450x6x1 1/4 UNC арт. 030657 - профессиональное сегментное алмазное сверло для мокрого сверления произведены по технологии DPS–позиционирования алмазов в режущем слое. Коронка DIAM диаметром 62 мм, нового поколения G2, обладает увеличенной еще на 20% производительностью и высоким ресурсом.

        Преимущества

        • Система DPS: изготовлены по новейшей системе DPS
        • Изготовлены с применением лазерной сварки алмазных сегментов к корпусу коронки