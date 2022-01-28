Сверло алмазное сегментное по бетону Diam 312015, 127х400 мм, 1 1/4 мм

Преимущества

Система DPS: изготовлены по новейшей системе DPS

Изготовлены с применением лазерной сварки алмазных сегментов к корпусу коронки



Алмазное сегментное сверло DIAM 127x400x1 1/4 UNC 312015 - модель алмазной коронки по бетону диаметром 127 мм широко применяется в строительной индустрии. Технология DPS позволила создать модель коронки, в основе которой лежат турбо-сегменты и лазерная сварка сегмента. Коронка по бетону отлично справляется при сверлении строительных материалов: бетона, строительных блоков и армированного бетона. Так же модель позволяет в течение работы применять водяное охлаждение. Сегменты специальной формой коронок повышают производительность работы и глубину сверления.