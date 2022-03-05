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Сверло по металлу Атака 8077460, 10,2 мм
5.0
2
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу Атака 8077460, 10,2 мм
    Арт. 9013473562
    5.0
    2
    Сверло по металлу Атака 8077460, 10,2 мм
    Сверло по металлу Атака 8077460, 10,2 мм
      Сверло по металлу Атака 8077460, 10,2 мм
      Сверло по металлу Атака 8077460, 10,2 мм

      Сверло по металлу Атака 8077460, 10,2 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473562
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по металлу 10,2 мм. титан-нитридное профи Атака. Подходит для сверления мягких и средних по твердости металлов, используется всеми типами дрелей и станков

        Преимущества

        • инструментальная быстрорежущая сталь типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла