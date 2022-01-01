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Сверло по металлу Атака 7089310, 3,5х39/70 мм
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Атака 7089310, 3,5х39/70 мм
    Арт. Х1513509
    Сверло по металлу Атака 7089310, 3,5х39/70 мм

      Сверло по металлу Атака 7089310, 3,5х39/70 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1513509

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Тип сверла
      		спиральное
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Сверло Атака 7089310 изготовлено из инструментальной стали и имеет титановое покрытие, которое делает его устойчивым к нагреву. Самоцентрирующееся острие сверла с крестообразной подточкой позволяет избежать предварительного кернения и засверливания отверстий диаметром до 10 мм. Возможна многократная заточка. Подходит для работы по легированной и нелегированной стали, серому чугуну, меди, бронзе, мельхиору и твердым пластмассам. Сверло износостойкое и долговечное. Желательно при сверлении металла использовать специальную смазку, которая увеличит срок службы оснастки.