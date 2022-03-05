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Сверло по металлу Атака 8076870, HSS-G, 4.7 мм, 1 штука
5.0
2
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу Атака 8076870, HSS-G, 4.7 мм, 1 штука
    Арт. 9013473492
    5.0
    2
    Сверло по металлу Атака 8076870, HSS-G, 4.7 мм, 1 штука

      Сверло по металлу Атака 8076870, HSS-G, 4.7 мм, 1 штука

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473492
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Ударное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по металлу Атака изготовлено из инструментальной быстрорежущей стали типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла

        Преимущества

        • Подходит для сверления мягких и средних по твердости металлов, используется всеми типами дрелей и станков
        • Самоцентрирующееся острие с крестообразной подточкой снимает необходимость дополнительного накернивания и засверливания отверстий