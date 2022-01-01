Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сверло по металлу Атака 8076890, 4,9 мм, 1 штука
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Атака 8076890, 4,9 мм, 1 штука
    Арт. 9013473543
    Сверло по металлу Атака 8076890, 4,9 мм, 1 штука
    Сверло по металлу Атака 8076890, 4,9 мм, 1 штука
      Сверло по металлу Атака 8076890, 4,9 мм, 1 штука
      Сверло по металлу Атака 8076890, 4,9 мм, 1 штука

      Сверло по металлу Атака 8076890, 4,9 мм, 1 штука

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473543

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Количество предметов, шт
      		1
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Тип сверла
      		спиральное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Сверло по металлу 4,9 мм. титан-нитридное профи Атака. Подходит для сверления мягких и средних по твердости металлов, используется всеми типами дрелей и станков.

        Преимущества:

        инструментальная быстрорежущая сталь типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла.