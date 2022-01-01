Сверло по металлу Атака 8076890, 4,9 мм, 1 штука
Арт. 9013473543
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Ударное
|Нет
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Алмазное
|Нет
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Тип сверла
|спиральное
Описание:Сверло по металлу 4,9 мм. титан-нитридное профи Атака. Подходит для сверления мягких и средних по твердости металлов, используется всеми типами дрелей и станков.
Преимущества:инструментальная быстрорежущая сталь типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла.