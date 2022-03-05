Сверло по металлу Атака 8076920, 5.2х86 мм

Преимущества

Инструментальная быстрорежущая сталь типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла

Самоцентрирующееся острие с крестообразной подточкой снимает необходимость дополнительного накернивания и засверливания отверстий

Сверло Атака 8076920 применяется для выполнения глухих и сквозных отверстий в металле. Изготовлено из инструментальной стали и имеет титановое покрытие которое делает его устойчивым к нагреву. Сверло износостойкое и долговечное. Возможна многократная заточка. Подходит для работы по легированной и нелегированной стали, серому чугуну, меди, бронзе, мельхиору и твердым пластмассам. Желательно при сверлении металла использовать специальную смазку, которая увеличит срок службы оснастки