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Сверло по металлу Атака 8076920, 5.2х86 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Атака 8076920, 5.2х86 мм
    Арт. Х1513513
    5.0
    2
    Сверло по металлу Атака 8076920, 5.2х86 мм
    Сверло по металлу Атака 8076920, 5.2х86 мм
      Сверло по металлу Атака 8076920, 5.2х86 мм
      Сверло по металлу Атака 8076920, 5.2х86 мм

      Сверло по металлу Атака 8076920, 5.2х86 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1513513
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло Атака 8076920 применяется для выполнения глухих и сквозных отверстий в металле. Изготовлено из инструментальной стали и имеет титановое покрытие которое делает его устойчивым к нагреву. Сверло износостойкое и долговечное. Возможна многократная заточка. Подходит для работы по легированной и нелегированной стали, серому чугуну, меди, бронзе, мельхиору и твердым пластмассам. Желательно при сверлении металла использовать специальную смазку, которая увеличит срок службы оснастки

        Преимущества

        • Инструментальная быстрорежущая сталь типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла
        • Самоцентрирующееся острие с крестообразной подточкой снимает необходимость дополнительного накернивания и засверливания отверстий