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Сверло по металлу Атака 8076930, Ф5.3х86 мм
5.0
1
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Атака 8076930, Ф5.3х86 мм
    Арт. 9013473545
    5.0
    1
    Сверло по металлу Атака 8076930, Ф5.3х86 мм

      Сверло по металлу Атака 8076930, Ф5.3х86 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473545
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по металлу 5,3 мм. титан-нитридное профи Атака. Подходит для сверления мягких и средних по твердости металлов, используется всеми типами дрелей и станков.

        Преимущества

        • Инструментальная быстрорежущая сталь типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла
        • Самоцентрирующееся острие с крестообразной подточкой снимает необходимость дополнительного накернивания и засверливания отверстий