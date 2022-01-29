Сверло по металлу Атака 8076930, Ф5.3х86 мм
Арт. 9013473545
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|5
- Сверло по металлу 5,3 мм. титан-нитридное профи Атака. Подходит для сверления мягких и средних по твердости металлов, используется всеми типами дрелей и станков.
Преимущества
- Инструментальная быстрорежущая сталь типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла
- Самоцентрирующееся острие с крестообразной подточкой снимает необходимость дополнительного накернивания и засверливания отверстий