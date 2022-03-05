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Сверло по металлу Атака 8076950, 5,5х57/93 мм
5.0
2
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу Атака 8076950, 5,5х57/93 мм
    Арт. 90131170
    5.0
    2
    Сверло по металлу Атака 8076950, 5,5х57/93 мм
    Сверло по металлу Атака 8076950, 5,5х57/93 мм
      Сверло по металлу Атака 8076950, 5,5х57/93 мм
      Сверло по металлу Атака 8076950, 5,5х57/93 мм

      Сверло по металлу Атака 8076950, 5,5х57/93 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90131170
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло Атака 8076950 изготовлено из инструментальной стали и имеет титановое покрытие, которое делает его устойчивым к нагреву. Самоцентрирующееся острие сверла с крестообразной подточкой позволяет избежать предварительного кернения и засверливания отверстий диаметром до 10 мм. Возможна многократная заточка. Подходит для работы по легированной и нелегированной стали, серому чугуну, меди, бронзе, мельхиору и твердым пластмассам. Сверло износостойкое и долговечное. Желательно при сверлении металла использовать специальную смазку, которая увеличит срок службы оснастки

        Преимущества

        • Инструментальная быстрорежущая сталь типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла
        • Самоцентрирующееся острие с крестообразной подточкой снимает необходимость дополнительного накернивания и засверливания отверстий