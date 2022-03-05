Сверло по металлу Атака 8076950, 5,5х57/93 мм
Арт. 90131170
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|5
- Сверло Атака 8076950 изготовлено из инструментальной стали и имеет титановое покрытие, которое делает его устойчивым к нагреву. Самоцентрирующееся острие сверла с крестообразной подточкой позволяет избежать предварительного кернения и засверливания отверстий диаметром до 10 мм. Возможна многократная заточка. Подходит для работы по легированной и нелегированной стали, серому чугуну, меди, бронзе, мельхиору и твердым пластмассам. Сверло износостойкое и долговечное. Желательно при сверлении металла использовать специальную смазку, которая увеличит срок службы оснастки
Преимущества
- Инструментальная быстрорежущая сталь типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла
- Самоцентрирующееся острие с крестообразной подточкой снимает необходимость дополнительного накернивания и засверливания отверстий