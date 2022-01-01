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Сверло по металлу Атака 8077120, 7.0 мм, 1 штука
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу Атака 8077120, 7.0 мм, 1 штука
    Арт. 90131122
    Сверло по металлу Атака 8077120, 7.0 мм, 1 штука
    Сверло по металлу Атака 8077120, 7.0 мм, 1 штука
      Сверло по металлу Атака 8077120, 7.0 мм, 1 штука
      Сверло по металлу Атака 8077120, 7.0 мм, 1 штука

      Сверло по металлу Атака 8077120, 7.0 мм, 1 штука

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90131122

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Количество предметов, шт
      		1
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Тип сверла
      		спиральное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Сверло Атака 8077120 изготовлено из инструментальной стали и имеет титановое покрытие, которое делает его устойчивым к нагреву. Самоцентрирующееся острие сверла с крестообразной подточкой позволяет избежать предварительного кернения и засверливания отверстий диаметром до 10 мм. Возможна многократная заточка. Подходит для работы по легированной и нелегированной стали, серому чугуну, меди, бронзе, мельхиору и твердым пластмассам. Сверло износостойкое и долговечное. Желательно при сверлении металла использовать специальную смазку, которая увеличит срок службы оснастки.

        Преимущества:

        • Инструментальная быстрорежущая сталь типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла.
        • Самоцентрирующееся острие с крестообразной подточкой снимает необходимость дополнительного накернивания и засверливания отверстий.