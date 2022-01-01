Сверло по металлу Атака 8077120, 7.0 мм, 1 штука
Арт. 90131122
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Ударное
|Нет
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Алмазное
|Нет
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Тип сверла
|спиральное
Описание:Сверло Атака 8077120 изготовлено из инструментальной стали и имеет титановое покрытие, которое делает его устойчивым к нагреву. Самоцентрирующееся острие сверла с крестообразной подточкой позволяет избежать предварительного кернения и засверливания отверстий диаметром до 10 мм. Возможна многократная заточка. Подходит для работы по легированной и нелегированной стали, серому чугуну, меди, бронзе, мельхиору и твердым пластмассам. Сверло износостойкое и долговечное. Желательно при сверлении металла использовать специальную смазку, которая увеличит срок службы оснастки.
Преимущества:
- Инструментальная быстрорежущая сталь типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла.
- Самоцентрирующееся острие с крестообразной подточкой снимает необходимость дополнительного накернивания и засверливания отверстий.