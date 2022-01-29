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Сверло по металлу Атака 8077170, 7.5х109 мм, 10 штук
5.0
2
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Наборы сверл
    Сверло по металлу Атака 8077170, 7.5х109 мм, 10 штук
    Арт. Х1513518
    5.0
    2
    Сверло по металлу Атака 8077170, 7.5х109 мм, 10 штук

      Сверло по металлу Атака 8077170, 7.5х109 мм, 10 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1513518
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по металлу 7,5 мм. титан-нитридное профи Атака. Подходит для сверления мягких и средних по твердости металлов, используется всеми типами дрелей и станков

        Преимущества

        • Инструментальная быстрорежущая сталь типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла
        • Самоцентрирующееся острие с крестообразной подточкой снимает необходимость дополнительного накернивания и засверливания отверстий