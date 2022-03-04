Сверло по металлу Атака 8077300, HSS-G TiN, 8.7 мм, 1 штука

Сверло по металлу Атака 8077300 изготовлено из инструментальной быстрорежущей стали типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла

Преимущества