Сверло по металлу Bosch 2.608.585.850, HSS-CO, 4.8 мм, 1 штука

Сверло по металлу BOSCH 2.608.585.850 обеспечивает долгий срок службы при сверлении нержавеющей стали. Увеличенный срок службы связан с содержанием кобальта в сплаве до 5 % и изготовлении сверла из HSS (быстрорежущая сталь), что обеспечивает прекрасное качество поверхности, износостойкость и защиту от нагрева. Две режущих кромки и две канавки быстрее удаляют стружку, увеличивая срок службы сверла. Это сверло подходит для легированной и нелегированной стали, нержавеющей стали, чугуна, литой стали и сталей, устойчивых к кислотам и нагреву. Это сверло подходит для легированной и нелегированной стали, нержавеющей стали, чугуна, литой стали и сталей, устойчивых к кислотам и нагреву. Оно снабжено цилиндрическим хвостовиком (диаметры хвостовика и сверла совпадают) и предназначено для использования со сверлильными стойками и дрелями-шуруповертами.

Преимущества