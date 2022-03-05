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Сверло по металлу Bosch 2.608.585.850, HSS-CO, 4.8 мм, 1 штука
5.0
2
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу Bosch 2.608.585.850, HSS-CO, 4.8 мм, 1 штука
    Арт. 9013473397
    5.0
    2
    Сверло по металлу Bosch 2.608.585.850, HSS-CO, 4.8 мм, 1 штука
    Сверло по металлу Bosch 2.608.585.850, HSS-CO, 4.8 мм, 1 штука
      Сверло по металлу Bosch 2.608.585.850, HSS-CO, 4.8 мм, 1 штука
      Сверло по металлу Bosch 2.608.585.850, HSS-CO, 4.8 мм, 1 штука

      Сверло по металлу Bosch 2.608.585.850, HSS-CO, 4.8 мм, 1 штука

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473397
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по металлу BOSCH 2.608.585.850 обеспечивает долгий срок службы при сверлении нержавеющей стали. Увеличенный срок службы связан с содержанием кобальта в сплаве до 5 % и изготовлении сверла из HSS (быстрорежущая сталь), что обеспечивает прекрасное качество поверхности, износостойкость и защиту от нагрева. Две режущих кромки и две канавки быстрее удаляют стружку, увеличивая срок службы сверла. Это сверло подходит для легированной и нелегированной стали, нержавеющей стали, чугуна, литой стали и сталей, устойчивых к кислотам и нагреву. Это сверло подходит для легированной и нелегированной стали, нержавеющей стали, чугуна, литой стали и сталей, устойчивых к кислотам и нагреву. Оно снабжено цилиндрическим хвостовиком (диаметры хвостовика и сверла совпадают) и предназначено для использования со сверлильными стойками и дрелями-шуруповертами.

        Преимущества

        • Кобальтовый сплав и полностью полированная сталь HSS обеспечивают износостойкость и защиту от нагрева
        • Две режущих кромки и две канавки быстро удаляют стружку, увеличивая срок службы сверла
        • Изготавливается по стандарту DIN 338, тип сверла — N (угол канавки), наконечник 135 градусов, допуск диаметра — h8