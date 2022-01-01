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Сверло по металлу BOSCH 2.608.595.082, HSS-G, 12.5 мм, 1 штука
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу BOSCH 2.608.595.082, HSS-G, 12.5 мм, 1 штука
    Арт. 9013473745
    Сверло по металлу BOSCH 2.608.595.082, HSS-G, 12.5 мм, 1 штука

      Сверло по металлу BOSCH 2.608.595.082, HSS-G, 12.5 мм, 1 штука

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473745

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Количество предметов, шт
      		1
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Тип сверла
      		спиральное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Сверло по металлу BOSCH 2.608.595.082 предназначено для сверления металла с максимальной точностью. Самоцентрующийся крестообразно подточенный наконечник с углом 135 градусов сочетает активное сверление и идеальное центрирование без увода, чтобы обеспечивает максимальную точность. Сверло предназначено для сверления отверстий в легированной и нелегированной стали, литой стали, чугуне, спеченной железной руде, ковком чугуне, цветных металлах и твердых пластмассах. Оно снабжено цилиндрическим хвостовиком (диаметры хвостовика и сверла совпадают) и предназначено для использования со сверлильными стойками и дрелями-шуруповертами.

        Преимущества и особенности:

        • Самоцентрующийся крестообразный наконечник с углом 135 градусов сочетает активное сверление и центрирование без увода;
        • Гладко отшлифованные сверла HSS-G обеспечивают быстрое сверление;
        • Не требуется предварительное накернивание или засверливание.

        Комплектация:

        • Сверло по металлу BOSCH 2.608.595.082 - 1 шт.