Сверло Bosch 2.608.594.254, HSS-G, 7,15x85 мм
Арт. О00000005995
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Канада
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|7
- Центрирующее сверло BOSCH HSS-G 7.15х85 мм 6-ти гранным хвостовиком 2.608.594.254 используется для сверления центральных отверстий при подготовке к стабильной работе с другими коронками. Это сверло используется для работы с древесиной, гипсокартоном, пластиком, металлом, цветным металлом и нержавеющей сталью.
Преимущества
- Улучшенная и полностью обновленная конструкция обеспечивает более долгий срок службы и более высокую скорость сверления
- Новое цилиндрическое ведение обеспечивает повышенную точность
- Имеет уникальную систему, не требующую применения ключа, и может использоваться как соединение между электроинструментом и коронками