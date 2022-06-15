Сверло Bosch 2.608.594.254, HSS-G, 7,15x85 мм

Преимущества

Улучшенная и полностью обновленная конструкция обеспечивает более долгий срок службы и более высокую скорость сверления

Новое цилиндрическое ведение обеспечивает повышенную точность

Имеет уникальную систему, не требующую применения ключа, и может использоваться как соединение между электроинструментом и коронками

Центрирующее сверло BOSCH HSS-G 7.15х85 мм 6-ти гранным хвостовиком 2.608.594.254 используется для сверления центральных отверстий при подготовке к стабильной работе с другими коронками. Это сверло используется для работы с древесиной, гипсокартоном, пластиком, металлом, цветным металлом и нержавеющей сталью.