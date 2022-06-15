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Сверло Bosch 2.608.594.254, HSS-G, 7,15x85 мм
5.0
2
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Сверла по металлу
    Сверло Bosch 2.608.594.254, HSS-G, 7,15x85 мм
    Арт. О00000005995
    5.0
    2
    Сверло Bosch 2.608.594.254, HSS-G, 7,15x85 мм
    Сверло Bosch 2.608.594.254, HSS-G, 7,15x85 мм
    Сверло Bosch 2.608.594.254, HSS-G, 7,15x85 мм
      Сверло Bosch 2.608.594.254, HSS-G, 7,15x85 мм
      Сверло Bosch 2.608.594.254, HSS-G, 7,15x85 мм
      Сверло Bosch 2.608.594.254, HSS-G, 7,15x85 мм

      Сверло Bosch 2.608.594.254, HSS-G, 7,15x85 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000005995
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Канада
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Центрирующее сверло BOSCH HSS-G 7.15х85 мм 6-ти гранным хвостовиком 2.608.594.254 используется для сверления центральных отверстий при подготовке к стабильной работе с другими коронками. Это сверло используется для работы с древесиной, гипсокартоном, пластиком, металлом, цветным металлом и нержавеющей сталью.

        Преимущества

        • Улучшенная и полностью обновленная конструкция обеспечивает более долгий срок службы и более высокую скорость сверления
        • Новое цилиндрическое ведение обеспечивает повышенную точность
        • Имеет уникальную систему, не требующую применения ключа, и может использоваться как соединение между электроинструментом и коронками