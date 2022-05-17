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Сверло по металлу Bosch 2.608.595.058 (HSS-G, 3,5 мм, 1 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Bosch 2.608.595.058 (HSS-G, 3,5 мм, 1 шт.)
    Арт. 9013473685
    5.0
    2
    Сверло по металлу Bosch 2.608.595.058 (HSS-G, 3,5 мм, 1 шт.)

      Сверло по металлу Bosch 2.608.595.058 (HSS-G, 3,5 мм, 1 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473685
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло предназначено для сверления отверстий в легированной и нелегированной стали, литой стали, чугуне, спеченной железной руде, ковком чугуне, цветных металлах и твердых пластмассах

        Преимущества

        • Самоцентрующийся крестообразный наконечник с углом 135 градусов сочетает активное сверление и центрирование без увода
        • Гладко отшлифованные сверла HSS обеспечивают быстрое сверление
        • Не требуется предварительное накернивание или засверливание до диаметра 10 мм