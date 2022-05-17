Сверло по металлу Bosch 2.608.585.483 (HSS-G, 3,7 мм, 1 шт.)
Арт. 9013473687
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|3
- Сверло предназначено для сверления отверстий в легированной и нелегированной стали, литой стали, чугуне, спеченной железной руде, ковком чугуне, цветных металлах и твердых пластмассах.
Преимущества
- Самоцентрующийся крестообразный наконечник с углом 135 градусов сочетает активное сверление и центрирование без увода
- Гладко отшлифованные сверла HSS обеспечивают быстрое сверление
- Не требуется предварительное накернивание или засверливание до диаметра 10 мм