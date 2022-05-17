Сверло по металлу Bosch 2.608.585.483 (HSS-G, 3,7 мм, 1 шт.)

Преимущества

Самоцентрующийся крестообразный наконечник с углом 135 градусов сочетает активное сверление и центрирование без увода

Гладко отшлифованные сверла HSS обеспечивают быстрое сверление

Не требуется предварительное накернивание или засверливание до диаметра 10 мм

Сверло предназначено для сверления отверстий в легированной и нелегированной стали, литой стали, чугуне, спеченной железной руде, ковком чугуне, цветных металлах и твердых пластмассах.