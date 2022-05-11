Сверло по металлу Bosch 2.608.595.059 (HSS-G, 4 мм, 1 шт.)

Сверло BOSCH 2.608.595.059 предназначено для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали с пределом прочности при растяжении до 900 Н/мм2, сером чугуне, металлокерамическом сплаве на основе железа, ковком чугуне, цветном металле

Преимущества