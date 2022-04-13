Сверло по металлу Bosch 2.608.595.064, HSS-G, 5,5 мм
Арт. 9013473699
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Количество предметов, шт
|1
|
Диаметр, мм
|5
- Сверло предназначено для сверления отверстий в легированной и нелегированной стали, литой стали, чугуне, спеченной железной руде, ковком чугуне, цветных металлах и твердых пластмассах
Преимущества
- Самоцентрующийся крестообразный наконечник с углом 135 градусов сочетает активное сверление и центрирование без увода
- Гладко отшлифованные сверла HSS обеспечивают быстрое сверление
- Не требуется предварительное накернивание или засверливание до диаметра 10 мм