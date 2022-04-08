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Сверло по металлу Bosch 2.608.595.073, HSS-G, 8,5 мм, 1 штука
5.0
2
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу Bosch 2.608.595.073, HSS-G, 8,5 мм, 1 штука
    Арт. 9013473718
    5.0
    2
    Сверло по металлу Bosch 2.608.595.073, HSS-G, 8,5 мм, 1 штука

    Сверло по металлу Bosch 2.608.595.073, HSS-G, 8,5 мм, 1 штука

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. 9013473718
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Bosch
    Двухстороннее сверло
    		Нет
    Количество предметов, шт
    		1
    Диаметр, мм
    		8
    Ударное
    		Нет
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Сверло по металлу BOSCH 2.608.595.073 предназначено для сверления металла с максимальной точностью. Самоцентрующийся крестообразно подточенный наконечник с углом 135 градусов сочетает активное сверление и идеальное центрирование без увода, чтобы обеспечивает максимальную точность. Сверло предназначено для сверления отверстий в легированной и нелегированной стали, литой стали, чугуне, спеченной железной руде, ковком чугуне, цветных металлах и твердых пластмассах. Оно снабжено цилиндрическим хвостовиком (диаметры хвостовика и сверла совпадают) и предназначено для использования со сверлильными стойками и дрелями-шуруповертами

      Преимущества

      • Самоцентрующийся крестообразный наконечник с углом 135 градусов сочетает активное сверление и центрирование без увода
      • Гладко отшлифованные сверла HSS обеспечивают быстрое сверление
      • Не требуется предварительное накернивание или засверливание