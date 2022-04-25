Сверло по металлу Bosch 2.608.585.515, HSS-G, 9.1 мм, 1 штука

Сверло по металлу BOSCH 2.608.585.515 предназначено для сверления металла с максимальной точностью. Самоцентрующийся крестообразно подточенный наконечник с углом 135 градусов сочетает активное сверление и идеальное центрирование без увода, чтобы обеспечивает максимальную точность. Сверло предназначено для сверления отверстий в легированной и нелегированной стали, литой стали, чугуне, спеченной железной руде, ковком чугуне, цветных металлах и твердых пластмассах. Оно снабжено цилиндрическим хвостовиком (диаметры хвостовика и сверла совпадают) и предназначено для использования со сверлильными стойками и дрелями-шуруповертами

Преимущества