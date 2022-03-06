Сверло по металлу Bosch 2.608.585.911, HSS-G, 3 мм, 2 штуки
Арт. 9013473451
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|2
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Диаметр, мм
|3
- Сверло по металлу BOSCH 2.608.585.911 предназначено для сверления металла с максимальной точностью. Самоцентрующийся крестообразно подточенный наконечник с углом 135 градусов сочетает активное сверление и идеальное центрирование без увода, чтобы обеспечивает максимальную точность. Сверло предназначено для сверления отверстий в легированной и нелегированной стали, литой стали, чугуне, спеченной железной руде, ковком чугуне, цветных металлах и твердых пластмассах. Оно снабжено цилиндрическим хвостовиком (диаметры хвостовика и сверла совпадают) и предназначено для использования со сверлильными стойками и дрелями-шуруповертами
Преимущества
- Самоцентрующийся крестообразный наконечник с углом 135 градусов сочетает активное сверление и центрирование без увода
- Гладко отшлифованные сверла HSS-G обеспечивают быстрое сверление
- Не требуется предварительное накернивание или засверливание