Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сверло Bosch 2.608.596.057 MULTI Construction, 10x120 мм
5.0
2
432 ₽
Универсальные сверла
    Сверло Bosch 2.608.596.057 MULTI Construction, 10x120 мм
    Арт. 901363236
    5.0
    2
    Сверло Bosch 2.608.596.057 MULTI Construction, 10x120 мм
    Сверло Bosch 2.608.596.057 MULTI Construction, 10x120 мм
    Сверло Bosch 2.608.596.057 MULTI Construction, 10x120 мм
    Сверло Bosch 2.608.596.057 MULTI Construction, 10x120 мм
      Сверло Bosch 2.608.596.057 MULTI Construction, 10x120 мм
      Сверло Bosch 2.608.596.057 MULTI Construction, 10x120 мм
      Сверло Bosch 2.608.596.057 MULTI Construction, 10x120 мм
      Сверло Bosch 2.608.596.057 MULTI Construction, 10x120 мм

      Сверло Bosch 2.608.596.057 MULTI Construction, 10x120 мм

      432 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 901363236
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		10
      Все характеристики
      432 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальное сверло Bosch Multi Construction для практически всех материалов при отделке внутри помещений, например бетона, кирпичной кладки, кирпича, этернита, лёгких строительных материалов, многослойных материалов, керамики и плитки, древесины, пластмассы, листового металла, алюминия.

        Преимущества

        • Оптимальные результаты при обычном сверлении и сверлении с ударом
        • Цвет сверла синий, белый шлифованный