Сверло Bosch 2.608.596.050 MULTI Construction, 4x75 мм
Арт. 901363239
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|4
- Сверло Multi Construction Bosch 2.608.596.050 является универсальным и подходит для работы практически с любым материалом. Сверло изготовлено из высоколегированной стали и имеет большой ресурс работы. Твердосплавные режущие кромки с алмазной заточкой обеспечивает высокое качество сверления. Глубокие канавки способствуют быстрому и эффективному удалению пыли, опилок, стружки.
Преимущества
- Оптимальные результаты при обычном сверлении и сверлении с ударом
- Цвет сверла синий, белый шлифованный