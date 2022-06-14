Сверло Bosch 2.608.596.051 MULTI Construction, 5x85 мм

Преимущества

Оптимальные результаты при обычном сверлении и сверлении с ударом

Цвет сверла синий, белый шлифованный

Универсальное сверло Bosch Multi Construction для практически всех материалов при отделке внутри помещений, например бетона, кирпичной кладки, кирпича, этернита, лёгких строительных материалов, многослойных материалов, керамики и плитки, древесины, пластмассы, листового металла, алюминия.