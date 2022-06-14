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Сверло Bosch 2.608.596.051 MULTI Construction, 5x85 мм
5.0
3
Найти аналог
Универсальные сверла
    Сверло Bosch 2.608.596.051 MULTI Construction, 5x85 мм
    Арт. 901363238
    5.0
    3
    Сверло Bosch 2.608.596.051 MULTI Construction, 5x85 мм
    Сверло Bosch 2.608.596.051 MULTI Construction, 5x85 мм
    Сверло Bosch 2.608.596.051 MULTI Construction, 5x85 мм
      Сверло Bosch 2.608.596.051 MULTI Construction, 5x85 мм
      Сверло Bosch 2.608.596.051 MULTI Construction, 5x85 мм
      Сверло Bosch 2.608.596.051 MULTI Construction, 5x85 мм

      Сверло Bosch 2.608.596.051 MULTI Construction, 5x85 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901363238
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальное сверло Bosch Multi Construction для практически всех материалов при отделке внутри помещений, например бетона, кирпичной кладки, кирпича, этернита, лёгких строительных материалов, многослойных материалов, керамики и плитки, древесины, пластмассы, листового металла, алюминия.

        Преимущества

        • Оптимальные результаты при обычном сверлении и сверлении с ударом
        • Цвет сверла синий, белый шлифованный