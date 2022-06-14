Сверло Bosch 2.608.596.051 MULTI Construction, 5x85 мм
Арт. 901363238
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|5
- Универсальное сверло Bosch Multi Construction для практически всех материалов при отделке внутри помещений, например бетона, кирпичной кладки, кирпича, этернита, лёгких строительных материалов, многослойных материалов, керамики и плитки, древесины, пластмассы, листового металла, алюминия.
Преимущества
- Оптимальные результаты при обычном сверлении и сверлении с ударом
- Цвет сверла синий, белый шлифованный