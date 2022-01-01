Сверло BOSCH 2.608.596.061 MULTI Construction, 6.5х150 мм

Описание:

Преимущества:

Оптимальные результаты при обычном сверлении и сверлении с ударом.

Цвет сверла синий, белый шлифованный.

Универсальное сверло Bosch 2.608.596.061 используется при обычном сверлении и сверлении с ударом. Стержень сверла изготовлен из легированной инструментальной стали, главная режущая кромка имеет подточку для точного центрирования, а глубокая спираль позволяет быстро отводить сверлильную пыль из рабочей зоны. Такое сверло служит очень долго. Данная оснастка подходит для различных материалов, поэтому нет необходимости замены сверла при смене обрабатываемого материала. Применяют для сверления бетона, кирпича, многослойных материалов, керамики, древесины, пластмассы, алюминия, листового металла. Цвет сверла — синий, белый шлифованный.