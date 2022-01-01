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Сверло BOSCH 2.608.596.061 MULTI Construction, 6.5х150 мм
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Универсальные сверла
    Сверло BOSCH 2.608.596.061 MULTI Construction, 6.5х150 мм
    Арт. 901363247
    Сверло BOSCH 2.608.596.061 MULTI Construction, 6.5х150 мм
    Сверло BOSCH 2.608.596.061 MULTI Construction, 6.5х150 мм
      Сверло BOSCH 2.608.596.061 MULTI Construction, 6.5х150 мм
      Сверло BOSCH 2.608.596.061 MULTI Construction, 6.5х150 мм

      Сверло BOSCH 2.608.596.061 MULTI Construction, 6.5х150 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901363247

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Количество предметов, шт
      		1
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Тип сверла
      		спиральное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Универсальное сверло Bosch 2.608.596.061 используется при обычном сверлении и сверлении с ударом. Стержень сверла изготовлен из легированной инструментальной стали, главная режущая кромка имеет подточку для точного центрирования, а глубокая спираль позволяет быстро отводить сверлильную пыль из рабочей зоны. Такое сверло служит очень долго. Данная оснастка подходит для различных материалов, поэтому нет необходимости замены сверла при смене обрабатываемого материала. Применяют для сверления бетона, кирпича, многослойных материалов, керамики, древесины, пластмассы, алюминия, листового металла. Цвет сверла — синий, белый шлифованный.

        Преимущества:

        • Оптимальные результаты при обычном сверлении и сверлении с ударом.
        • Цвет сверла синий, белый шлифованный.