Сверло Bosch 2.608.596.054 MULTI Construction, 7x100 мм

Преимущества

Оптимальные результаты при обычном сверлении и сверлении с ударом

Цвет сверла синий, белый шлифованный

Сверло Multi Construction Bosch 2.608.596.054 является универсальным и подходит для работы практически с любым материалом. Сверло изготовлено из высоколегированной стали и имеет большой ресурс работы. Твердосплавные режущие кромки с алмазной заточкой обеспечивает высокое качество сверления. Глубокие канавки способствуют быстрому и эффективному удалению пыли, опилок, стружки.