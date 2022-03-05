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Сверло Bosch 2.608.596.054 MULTI Construction, 7x100 мм
5.0
2
297 ₽
Универсальные сверла
    Сверло Bosch 2.608.596.054 MULTI Construction, 7x100 мм
    Арт. 901363244
    5.0
    2
    Сверло Bosch 2.608.596.054 MULTI Construction, 7x100 мм
    Сверло Bosch 2.608.596.054 MULTI Construction, 7x100 мм
      Сверло Bosch 2.608.596.054 MULTI Construction, 7x100 мм
      Сверло Bosch 2.608.596.054 MULTI Construction, 7x100 мм

      Сверло Bosch 2.608.596.054 MULTI Construction, 7x100 мм

      297 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 901363244
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		7
      Все характеристики
      297 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло Multi Construction Bosch 2.608.596.054 является универсальным и подходит для работы практически с любым материалом. Сверло изготовлено из высоколегированной стали и имеет большой ресурс работы. Твердосплавные режущие кромки с алмазной заточкой обеспечивает высокое качество сверления. Глубокие канавки способствуют быстрому и эффективному удалению пыли, опилок, стружки.

        Преимущества

        • Оптимальные результаты при обычном сверлении и сверлении с ударом
        • Цвет сверла синий, белый шлифованный