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Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.483, 10x152 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по дереву
    Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.483, 10x152 мм
    Арт. 9013634203
    5.0
    2
    Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.483, 10x152 мм

      Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.483, 10x152 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013634203
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.483 - предназначено для работы по дереву. С его помощью можно сверлить твердую и мягкую древесину, а также легкие строительные материалы, например, гипсокартон. По сравнению с плоскофрезерным сверлом данная оснастка сверлит в три раза быстрее, а точно заточенное острие, которое является самозатягивающимся, и режущие кромки позволяют производить отверстия точно заданного размера. Данное сверло из серии Self Cut изготовлено из улучшенной стали.