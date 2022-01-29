Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.489, 18x152 мм

Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.489 - предназначено для работы по дереву. С его помощью можно сверлить твердую и мягкую древесину, а также легкие строительные материалы, например, гипсокартон. По сравнению с плоскофрезерным сверлом данная оснастка сверлит в три раза быстрее, а точно заточенное острие, которое является самозатягивающимся, и режущие кромки позволяют производить отверстия точно заданного размера. Данное сверло из серии Self Cut изготовлено из улучшенной стали.