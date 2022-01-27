Сверло по бетону Bosch 2.608.597.683, 10 мм

Сверло Bosch 2.608.597.683 применяется для работы по бетону, кирпичу, известняку и камню. Сверло сделано из высокопроизводительной стали по DIN 8039, предназначено для ударных дрелей мощностью до 1 кВт, а также легких перфораторов. Для быстрого отвода шлама без засорения сделана глубокая U-образная канавка, при этом сверло остается очень прочным на изгиб и также ударостойким с большим сроком службы. Твердосплавные режущие элементы предотвращают разрушение острия сверла. Цвет сверла серо-серебристый