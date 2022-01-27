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Сверло по бетону Bosch 2.608.597.683, 10 мм
5.0
3
960 ₽
Сверла по бетону
    Сверло по бетону Bosch 2.608.597.683, 10 мм
    Арт. Х1513627
    5.0
    3
    Сверло по бетону Bosch 2.608.597.683, 10 мм

      Сверло по бетону Bosch 2.608.597.683, 10 мм

      960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1513627
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		10
      Все характеристики
      960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло Bosch 2.608.597.683 применяется для работы по бетону, кирпичу, известняку и камню. Сверло сделано из высокопроизводительной стали по DIN 8039, предназначено для ударных дрелей мощностью до 1 кВт, а также легких перфораторов. Для быстрого отвода шлама без засорения сделана глубокая U-образная канавка, при этом сверло остается очень прочным на изгиб и также ударостойким с большим сроком службы. Твердосплавные режущие элементы предотвращают разрушение острия сверла. Цвет сверла серо-серебристый