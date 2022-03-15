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Сверло по бетону Bosch CYL-5 2.608.588.141, 5x100x150 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по бетону
    Сверло по бетону Bosch CYL-5 2.608.588.141, 5x100x150 мм
    Арт. 901363372
    5.0
    2
    Сверло по бетону Bosch CYL-5 2.608.588.141, 5x100x150 мм
    Сверло по бетону Bosch CYL-5 2.608.588.141, 5x100x150 мм
      Сверло по бетону Bosch CYL-5 2.608.588.141, 5x100x150 мм
      Сверло по бетону Bosch CYL-5 2.608.588.141, 5x100x150 мм

      Сверло по бетону Bosch CYL-5 2.608.588.141, 5x100x150 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901363372
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по бетону Bosch Blue Granite Turbo (CYL-5) 2 608 588 141

        Преимущества

        • Для гранита, бетона, кирпичной кладки, известняка, природного и искусственного камня
        • Ударопрочные высокопроизводительные свёрла по ISO 5468 для любых ударных дрелей
        • Для сверления отверстий под дюбели
        • Цвет сверла: синий, белый шлифованный
        • В упаковке 1 шт