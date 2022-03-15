Сверло по бетону Bosch CYL-5 2.608.588.141, 5x100x150 мм
Арт. 901363372
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|5
- Сверло по бетону Bosch Blue Granite Turbo (CYL-5) 2 608 588 141
Преимущества
- Для гранита, бетона, кирпичной кладки, известняка, природного и искусственного камня
- Ударопрочные высокопроизводительные свёрла по ISO 5468 для любых ударных дрелей
- Для сверления отверстий под дюбели
- Цвет сверла: синий, белый шлифованный
- В упаковке 1 шт