Сверло по бетону Bosch 2.608.597.682, 8 мм
Арт. Х1513626
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|8
- Сверло BOSCH 2.608.597.682 относится к серии Silver Percussion. Благодаря особой форме спирали, которая имеет U-образную подающую канавку, засорение пылью минимально. Острие защищено от разрушения твердосплавным наконечником, закрепленным по ширине и глубине. Данное ударопрочное сверло служит очень долго. Работают им по бетону, кирпичной кладке, известняку, природному и искусственному камню, например, когда необходимо вставить дюбель