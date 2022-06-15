Спиральное сверло Bosch PointTeQ 2.608.577.202, 3,4 мм

Преимущества

Самоцентрующийся наконечник не требует накернивания, позволяя быстро и легко начинать сверление

Высокая скорость сверления уменьшает выделение тепла и износ

Наконечник PointTeQ остается острым и обеспечивает постоянную прочность

Сверло по металлу BOSCH HSS PointTeQ 2.608.577.202 подходит для сверления сквозных и установочных отверстий в легированной и нелегированной стали, цветных металлах, литой стали, чугуне и пластике. Оно снабжено цилиндрическим хвостовиком (диаметры хвостовика и сверла совпадают) и предназначено для использования со сверлильными стойками и дрелями-шуруповертами