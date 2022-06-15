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Спиральное сверло Bosch PointTeQ 2.608.577.202, 3,4 мм
4.0
1
144 ₽
Сверла по металлу
    Спиральное сверло Bosch PointTeQ 2.608.577.202, 3,4 мм
    Арт. О00000007039
    4.0
    1
    Спиральное сверло Bosch PointTeQ 2.608.577.202, 3,4 мм
    Спиральное сверло Bosch PointTeQ 2.608.577.202, 3,4 мм
    Спиральное сверло Bosch PointTeQ 2.608.577.202, 3,4 мм
      Спиральное сверло Bosch PointTeQ 2.608.577.202, 3,4 мм
      Спиральное сверло Bosch PointTeQ 2.608.577.202, 3,4 мм
      Спиральное сверло Bosch PointTeQ 2.608.577.202, 3,4 мм

      Спиральное сверло Bosch PointTeQ 2.608.577.202, 3,4 мм

      144 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007039
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		4
      Все характеристики
      144 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по металлу BOSCH HSS PointTeQ 2.608.577.202 подходит для сверления сквозных и установочных отверстий в легированной и нелегированной стали, цветных металлах, литой стали, чугуне и пластике. Оно снабжено цилиндрическим хвостовиком (диаметры хвостовика и сверла совпадают) и предназначено для использования со сверлильными стойками и дрелями-шуруповертами

        Преимущества

        • Самоцентрующийся наконечник не требует накернивания, позволяя быстро и легко начинать сверление
        • Высокая скорость сверления уменьшает выделение тепла и износ
        • Наконечник PointTeQ остается острым и обеспечивает постоянную прочность