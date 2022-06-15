Спиральное сверло Bosch PointTeQ 2.608.577.202, 3,4 мм
Арт. О00000007039
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|4
- Сверло по металлу BOSCH HSS PointTeQ 2.608.577.202 подходит для сверления сквозных и установочных отверстий в легированной и нелегированной стали, цветных металлах, литой стали, чугуне и пластике. Оно снабжено цилиндрическим хвостовиком (диаметры хвостовика и сверла совпадают) и предназначено для использования со сверлильными стойками и дрелями-шуруповертами
Преимущества
- Самоцентрующийся наконечник не требует накернивания, позволяя быстро и легко начинать сверление
- Высокая скорость сверления уменьшает выделение тепла и износ
- Наконечник PointTeQ остается острым и обеспечивает постоянную прочность