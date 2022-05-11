Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.248 (HSS, 8 мм)

Преимущества

Самоцентрующийся наконечник не требует накернивания, позволяя быстро и легко начинать сверление

Высокая скорость сверления уменьшает выделение тепла и износ

Наконечник PointTeQ остается острым и обеспечивает постоянную прочность

Спиральное сверло HSS PointTeQ изготавливается по стандарту DIN 338. Тип сверла — N, угол заточки наконечника – 135 градусов

Сверло по металлу BOSCH PointTeQ 2.608.577.248 позволяет быстро сверлить металл благодаря наконечнику PointTeQ. Быстрое и легкое засверливание благодаря самоцентрирующемуся наконечнику, который предотвращает соскальзывание. Благодаря высокой скорости сверления уменьшается выделение тепла и износ. Наконечник PointTeQ остается острым и обеспечивает постоянную прочность. Это сверло подходит для сверления сквозных и установочных отверстий в легированной и нелегированной стали, цветных металлах, литой стали, чугуне и пластике. Оно снабжено цилиндрическим хвостовиком (диаметры хвостовика и сверла совпадают) и предназначено для использования со сверлильными стойками и дрелями-шуруповертами